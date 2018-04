Mali : un Casque bleu tué dans une attaque, une dizaine de blessés «

Une attaque au mortier et avec un véhicule suicide, menée contre des troupes de l'ONU, a fait un mort et une dizaine de blessés, à Tombouctou (Mali).

Une attaque "sans précédent" au mortier et à l'aide d'un "véhicule suicide" contre le camp de l'ONU à Tombouctou, dans le nord du Mali, a fait au moins un mort parmi les Casques bleus et une dizaine de blessés. "Un Casque bleu tué lors d'échanges de tirs avec les assaillants, une dizaine de blessés", a écrit dans la soirée sur Twitter la force de l'ONU au Mali (Minusma).

Auparavant, elle avait annoncé que son camp de Tombouctou avait été la cible d'une "importante attaque complexe", évoquant des "mortiers", des "échanges de tirs" et une "attaque au véhicule suicide". Elle avait assuré que la situation était désormais "sous contrôle". "C'est la première fois qu'il y a eu une attaque de cette envergure contre la Minusma à Tombouctou", a expliqué à l'AFP une source sécuritaire étrangère.

"C'est une attaque qu'on n'avait jamais connue. Des tirs d'obus, de roquettes, des explosions, avec peut-être même des kamikazes", a confirmé un responsable du gouvernorat de Tombouctou interrogé de Bamako. Déployée au Mali en juillet 2013, la Minusma, qui compte environ 12.500 militaires et policiers, est actuellement la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines.

Elle avait, avant l'attaque de samedi, perdu plus de 160 Casques bleus, dont 102 dans des actes hostiles, ce qui représente plus de la moitié des soldats de l'ONU tués sur cette période dans le monde.

Depuis le 11 avril, quelque 1.500 militaires africains, américains et européens sont engagés dans des manoeuvres dans l'ouest et le nord du Niger, pour s'entraîner face aux menaces terroristes qui planent sur ces régions. Ces exercices, qui doivent durer jusqu'au 20 avril, devraient renforcer les capacités des troupes de la force commune du G5 Sahel, qui devrait compter 5.000 soldats d'ici à la mi-2018. Portée par la France et soutenue par la communauté internationale, cette force réunit des troupes du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso.