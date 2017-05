Manchester : les réactions de soutien se multiplient «

Classe politique ou personnalités publiques. Les réactions de soutien se multiplient après l’attaque terroriste ayant fait au moins 19 morts et 50 blessés à Manchester à la fin du concert d’Ariana Grande à la Manchester Arena, salle qui peut accueillir plus de 20 000 personnes.

La chanteuse américaine à d’ailleurs réagit sur les réseaux sociaux. Elle se dit "brisée" par l'attentat.

"Brisée. Du fond du coeur, je suis affreusement désolée. Je n'ai pas de mots", a tweeté mardi la chanteuse, qui effectue actuellement une tournée en Grande-Bretagne.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mai 2017