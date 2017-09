Les chauffeurs routiers se sont mobilisés ce lundi 18 septembre. Des barrages filtrants et des opérations escargots ont eu lieu à Paris et en régions. À l'appel de la CFDT et de la CFTC, les routiers protestent contre la future loi Travail. Il s'agit d'une première mobilisation dans un agenda social qui s'annonce très chargé. Le point avec Anthony Favalli.