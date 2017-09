Maria devient un ouragan "extrêmement dangereux" «

L'ouragan Maria s'est renforcé lundi 18 septembre en catégorie 4 sur une échelle de 5, devenant "extrêmement dangereux" pour les Caraïbes placées en état d'alerte avant son arrivée imminente, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain.Le préfet de la région Guadeloupe a ordonné l'évacuation des zones à risques.

L'ouragan Maria est devenue en quelques heures un ouragan "extrêmement dangereux". Le préfet de la région Guadeloupe a ordonné lundi l'évacuation des zones à risque de la région "à compter de ce lundi 18 septembre à 16H00" (heure locale), a annoncé un communiqué.

Les zones à risques à évacuer en Guadeloupe

"A compter de ce lundi 18 septembre à 16h, le préfet a pris un arrêté qui interdit à toute personne d'entrer et de séjourner dans des zones identifiées à risque pour chaque commune de l'archipel. Ces risques portent sur les inondations, les submersions et les glissements de terrain." "L’œil et le cœur de l'ouragan devraient passer près de la Dominique dans les toutes prochaines heures", précise de son côté le centre national des ouragans dans son bulletin prévisionnel.