Marine Le Pen, candidate du Front national «

Marine Le Pen, 49 ans, se présente pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Après des études d'avocat, elle se lance en politique au sein du parti de son père, le Front national, qu'elle dirige depuis 2011. Après un échec en 2012, elle se présente à nouveau à l'élection présidentielle de 2017.

1. Suspension des accords de Schengen et rétablissement des contrôles aux frontières nationales. Expulsion de tous les fichés S étrangers, et mise en œuvre de l’article 411-4 du code pénal pour déchoir de leur nationalité française et interdire du territoire les bi-nationaux convaincus de liens avec le djihadisme.

2. Organisation d’un référendum sur une grande réforme institutionnelle incluant, entre autres, la proportionnelle, le référendum d’initiative populaire, la priorité nationale, la défense de notre identité de peuple et de notre patrimoine historique et culturel, et la réduction du nombre de députés et de sénateurs.

3. Rétablissement d'une monnaie nationale, et une sortie de l'Euro, soumise à un référendum. Plan de "réindustrialisation" de l'économie française.

4. Rétablissement de la défiscalisation et de la majoration des heures supplémentaires, et revalorisation des petites retraites. Réorientation des 50 milliards d’euros de baisses de charges du CICE vers les TPE / PME exclusivement. Abrogation de la Loi Travail.

5. Rétablissement de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation.

Marine Le Pen est née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine. En 1986, à 18 ans, elle adhère au Front national, parti dirigé par son père. En 1992, elle obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et devient avocate au barreau de Paris. En 1998, elle deviendra conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. La même année, elle entre également au service juridique du Front national. En 2000, elle siège au sein du bureau politique. En 2004, elle deviendra conseillère régionale d’île-de-France. Marine Le Pen rejoint également le Parlement européen en tant que députée la même année. Lors de la présidentielle de 2007, elle se voit confier la direction stratégique de la campagne de son père. En 2011, elle prendre les commandes du Front national. En 2012, elle se présente à l'élection présidentielle. Elle récoltera 17,90% des voix au premier tour ce qui ne lui permettra pas d’accéder au second tour du scrutin. En février 2016, au journal de 20 heures, elle annonce sa candidature à la présidentielle de 2017.

Marine Le Pen est présidente du Front national depuis 2011.