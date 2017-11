Le Secours catholique, sort ce jeudi 9 novembre son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Une paupérisation qui ne cesse d'augmenter. Avec des femmes aux situations de plus en plus fragiles. Autre point mis en avant par cette étude : les préjugés qui affaiblissent encore plus psychologiquement ces familles dans la précarité. Reportage à Marseille de Stéphanie Rouquié et Laure Parra