Marseille est le plus grand port de France et il accueille les plus gros bateaux du monde. Ce jour-là, le MSC Divina, 333 mètres de long y fait son entrée. Pour l'accoster, il faut attendre l'arrivée des pilotes de Marseille, les seuls autorisés à appareiller ce monstre des mers. Un métier non sans risque.