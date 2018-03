Mise en examen : « On veut me faire taire » répond Marine Le Pen sur CNEWS «

Mise en examen pour des photos des exactions du groupe Etat islamique publiées sur Twitter, Marine Le Pen s'est exprimée par téléphone en direct sur CNEWS : "Mais j'assume, je le referai si c'était une fois nécessaire. Cette décision ne m'étonne pas parce que je m'aperçois qu'en réalité il s'agit d'une opération visant à tuer la liberté d'expression. Dans n'importe quel autre pays du monde cette mise en examen va être analysée comme ahurissante au regard des violences que nous fait subir le groupe EI. On veut me faire taire, et on utilise la justice dans des conditions très éloignées de ce que devrait être une grande démocratie. Cette décision elle va scandaliser les Français et elle en dit long sur ce que le pouvoir politique est capable de faire. L"indépendance du parquet n"existe pas en France et le parquet est utilisé par le pouvoir politique pour persécuter les opposants. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui nous tue et la dénonciation de l"ennemi vous emmène devant les tribunaux. Bien sûr je vais aller devant le tribunal et s"il me condamne je porterai cette condamnation comme une médaille pour résistance à Daesh. L'immunité parlementaire est là pour protéger la liberté d'expression des opposants à un pouvoir politique et elle ne sert plus à ça aujourd'hui. Si nous n'étions pas l'opposition la plus puissante à Emmanuel Macron, nous ne serions pas la victime de toute cette série d'agissements."