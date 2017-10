Mobilisation en baisse contre les ordonnances «

Quelque 5 500 personnes selon la préfecture de police, 25 000 selon la CGT, ont manifesté jeudi à Paris contre la réforme du code du travail, des chiffres qui traduisent une mobilisation réduite de plus de moité par rapport aux précédentes manifestations. La préfecture de police avait comptabilisé 16 000 manifestants à Paris le 21 septembre et 24 000 le 12 septembre. La CGT avait recensé de son côté 55 000 manifestants à Paris le 21 septembre et 60 000 le 12 septembre.