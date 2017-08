Montpellier : plus de 900 kg de cannabis saisis sous des oignons «

Plus de 900 kg de cannabis ont été saisis par la douane sur l'autoroute A9, à Montpellier, dans un camion venant d'Espagne le 28 juillet. Deux ressortissants bulgares ont été mis en en examen et incarcérés pour trafic de stupéfiants. La valeur de la marchandise, qui avait été dissimulée dans un chargement d'oignons, est estimée à plus de 7 millions d?euros à la revente au détail, selon le communiqué des douanes.