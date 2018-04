Mort de Véronique Colucci, administratrice des Restos du coeur et ex-femme de Coluche «

​Véronique Colucci, administratrice des Restos du cœur qu'elle avait repris à la mort de son ex-mari Coluche, fondateur de l'association, est décédée, a annoncé vendredi à l'AFP son fils, Romain Colucci.

Mme Colucci est morte à 69 ans des suites d'une longue maladie, selon une source proche. Depuis leur création en 1985, un an avant la mort de Coluche, les Restos du Coeur sont devenus un acteur majeur de l'aide alimentaire en France. Elle a eu deux fils, Romain et Marius, de son mariage avec Coluche, disparu dans un accident de la route en juin 1986.

Véronique Colucci avait été à l'initiative du lancement en 1989 de la première tournée de la troupe d'artistes "Les enfoirés", longtemps menée par Jean-Jacques Goldman et qui continue d'organiser chaque année des concerts très courus. Les Restos du coeur ont exprimé dans un communiqué leur "immense tristesse d'apprendre (sa) disparition". C'est un "moment douloureux", souligne l'association en assurant "sa famille, ses enfants et petits-enfants" et "ses proches" de son "entière affection". L'association, qui a depuis sa création servi plus de deux milliards de repas, est soutenue par de nombreuses stars du show-biz, notamment de la chanson.

Présidente des Restos du coeur de 1998 à 2003, elle en a été membre du conseil d'administration pendant 32 ans, selon l'association. En janvier dernier, Véronique Colucci a été promue au rang de chevalier de la Légion d'Honneur pour son "engagement au bénéfice de l'intérêt général". Les Restos du coeur ont lancé début mars une nouvelle collecte nationale de denrées pour répondre à "des besoins qui ne faiblissent pas" dans l'aide alimentaire aux démunis. En 2017, les milliers de bénévoles avaient collecté 7.560 tonnes de denrées, soit l'équivalent de sept millions et demi de repas supplémentaires. L'association compte cette année dépasser les 8.000 tonnes de denrées collectées, soit l'équivalent de huit millions de repas