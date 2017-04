Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière «

Nathalie Arthaud, 47 ans, se présente pour la deuxième fois à l'élection présidentielle sous la bannière du parti Lutte Ouvrière. Elle se définit comme la seule candidate communiste de cette élection.

1 - Interdire les licenciements tous secteurs confondus et embaucher massivement dans la fonction publique.

2 - Rétablir la retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisations.

3 - Fixer le minimum des pensions de retraite et du SMIC à 1800 euros net par mois. Des mesures qui pourront être financées par la taxation des profits des grandes entreprises.

4- Rendre obligatoire la transparence des comptes des entreprises aux salariés.

5 - Exproprier les propriétaires des grandes entreprises pour redonner le pouvoir aux travailleurs

Nathalie Arthaud est née le 23 février 1970 à Peyrins, dans la Drôme. En 2007, elle occupe le poste de porte-parole d'Arlette Laguiller lors de l'élection présidentielle. Entre 2008 et 2014, elle est conseillère municipale chargée de la jeunesse à Vaulx-en-Velin, élue sur une liste conduite par le Parti communiste français. En 2008, elle est officiellement désignée comme porte-parole du parti. C’est elle qui conduit la campagne en vue des élections européennes de juin 2009. Elle est tête de liste en France dans la circonscription Sud-Est où elle obtient 0,84% des suffrages. En 2010, elle est candidate Rhône-Alpes aux élections régionales. En 2012, Nathalie Arthaud se présente pour la première fois à l’élection présidentielle et totalise 0,56 % des voix. Elle est désignée comme candidate du parti à l’élection présidentielle de 2017 après le Congrès de Lutte Ouvrière le 12 et le 13 mars 2016. En campagne, elle affirme être la seule candidate communiste.

Porte-parole nationale de Lutte Ouvrière.