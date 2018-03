Neige-verglas : 56 départements en vigilance orange «

La neige est attendue jeudi sur le Nord de la France après avoir perturbé les transports et bloqué de nombreux automobilistes sur les routes et autoroutes du Sud, où l'alerte rouge a été levée dans l'Hérault.

Cinquante-six départements, du Sud, de l'Ouest, du centre et de l'Est du pays, sont depuis mercredi soir en vigilance orange principalement pour neige-verglas.

L'Hérault est sorti du rouge

Du centre-ouest au sud des Hauts-de-France, au Grand Est et aux Alpes, la neige est annoncée et sera suivie "d'un épisode de pluies verglaçantes", prévoit Météo France. Un phénomène plus dangereux que la neige selon le prévisionniste François Jobard.

En Ile-de-France, où on attend entre 1 à 3 cm de neige, le préfet de police a activé le plan neige-verglas et "déconseille vivement les déplacements en voiture" jusqu'à jeudi 14H00. La circulation des poids lourds est interdite sur la N118 dans les Yvelines.

Dans l'Hérault, où les principales difficultés se sont concentrées mercredi, la neige devrait être progressivement remplacée par la pluie dès la fin de nuit, selon Météo France. Le département est sorti de l'alerte rouge et repassé vigilance orange jeudi à 06H00.