Neymar : l'opération "s'est bien passée" «

L'opération au pied de la star du Paris Saint-Germain Neymar "s'est bien passée", a annoncé la fédération brésilienne de football (CBF), à l'issue de l'intervention chirurgicale ce samedi à Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil. Un bilan de la récupération du joueur du PSG "sera réalisé dans six semaines".

"L'intervention menée par le docteur Rodrigo Lasmar s'est parfaitement déroulée", pouvait-on lire dans un communiqué publié conjointement par la fédération brésilienne (CBF) et le Paris Saint-Germain.

Neymar, victime d'une entorse et d'une lésion osseuse au pied droit, dimanche dernier lors du Clasico contre l'OM (3-0 pour le PSG en Ligue 1), a été opéré ce samedi dans une clinique de Belo Horizonte (sud-est du Brésil). C'est le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, qui a officié associé au professeur Gérard Saillant, mandaté par le PSG. Cette opération "a consisté en la pose d'une vis associée à une greffe mise au niveau de la lésion du cinquième métatarsien droit" indique le communiqué. "Un bilan" de la récupération de Neymar, opéré du pied droit samedi au Brésil, "sera réalisé dans six semaines afin de préciser la date possible de reprise de l'entraînement".

Le club avait évoqué la blessure de Neymar comme étant "une fissure" osseuse, tablant sur une indisponibilité de six à huit semaines tandis que le chirurgien brésilien avait lui parlé d'une "fracture" nécessitant une période de deux à trois mois de repos.