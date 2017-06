Nîmes : des glaçons pour lutter contre la canicule «

Le glaçon est présent dans les verres et sur toutes les tables. Consommé chez soi, dans les restaurants, le glaçon est aussi vendu par kilos aux particuliers ou même par tonnes aux professionnels. Cela peut paraître simple, tout le monde a un bac à glaçons dans son réfrigérateur mais quand il s'agit de le faire de manière industrielle en tenant compte de l'hygiène, de la production de froid et du stockage, c'est une autre histoire. Vu la demande de plus en plus croissante les circuits de distribution innovent et se diversifient. A Nîmes, des distributeurs de glaçons automatiques viennent d'être implantés, une première en France.