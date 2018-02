Nouveau plan loup : un texte qui divise «

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié aujourd'hui son nouveau « plan loup ». Publiée tous les cinq ans, cette nouvelle version vise une population de 500 canidés d'ici à 2023, contre environ 360 aujourd'hui. Le texte prévoit aussi d'autoriser l'abattage de 40 loups maximum d'ici à la fin de l'année. Ce plan a nécessité un an et demi de travail et de consultations, mais problème : il ne satisfait ni les associations écologistes, ni les éleveurs.