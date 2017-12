Un chiffre marquant à trois jours du réveillon : 6 Français sur 10 affirment qu'ils ont l'intention de boire et qu'ils n'ont pas pensé aux moyens qu'ils utiliseront pour rentrer chez eux. Chaque année pendant les fêtes, entre 40 et 50 personnes meurent au volant. Plusieurs associations se mobilisent et rappellent qu'entre boire et conduire, il faut toujours choisir.