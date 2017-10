Nucléaire : Greenpeace tire la sonnette d'alrme «

Dans un rapport dont les extraits les moins sensibles ont été publiés mardi, sept experts mandatés par l'ONG se sont penchés en particulier sur la capacité de résistance des piscines d'entreposage des combustibles nucléaires usés, en France et dans les centrales belges de Doel et Tihange. Ils pointent du doigt le fait que ces piscines, qui peuvent contenir plus de combustibles que les c?urs des réacteurs, ne sont pas protégées comme ces derniers par des enceintes de confinement renforcées.