Opération anti-terroriste dans le Nord : le suspect français mis en examen «

Un Français de 42 ans, soupçonné d'avoir projeté un attentat à l'aide d'un important arsenal avec deux frères belges, a été mis en examen dimanche par un juge antiterroriste et écroué, selon une source judiciaire. Interpellé près de Lille dans la nuit de mardi à mercredi, Salah Ghemit a été notamment mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "acquisition, détention et transport d'armes", a précisé la source. Il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet de Paris (Avec AFP)