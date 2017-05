Ouverture du 70 Festival de Cannes «

Le Festival de Cannes, qui fête cette année son 70e anniversaire, se déroule du 17 au 28 mai sur la Croisette. Le jury est présidé par le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, et la maîtresse cérémonie n'est autre que l'actrice Monica Bellucci. Ces derniers seront accompagnés des 8 membres du jury dont Agnès Jaoui, Jessica Chastain et Will Smith pour départager les 19 films en compétition. La montée des marches et la Cérémonie d'ouverture sont diffusées en direct sur Canal + dès 19h15, en clair. CNEWS est sur place et vous fait vivre les premiers instants des stars sur le tapis rouge.