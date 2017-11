Ouverture du marché de la truffe en Dordogne «

Le marché de la Truffe de Saint-Alvère, en Dordogne, vient d'ouvrir ses portes pour la première fois de la saison. Et les champignons les plus rares et les plus précieux au monde sont nombreux cette année. Plus de 62 kilos échangés dès la première séance de cotation. Cette vente a un poids économique assez important, car les truffes peuvent se vendre jusqu'à plus de 1000 euros le kilo. Ces tubercules noirs au goût incroyablement fin sont très recherchés par les chefs-cuisiniers du monde entier, mais aussi par des amateurs qui veulent agrémenter leurs petits plats. Reportage au marché de la Truffe : Antoine Estève et Jérôme Rampnoux.