Pas-de-Calais : cinq morts dans une collision, que s'est-il passé ? «

Cinq personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans un accident de la route survenu samedi 6 mai en fin d'après-midi sur la départementale 928, à Radinghem (Pas-de-Calais).

Une collision mortelle s’est produite samedi 6 mai vers 17h30 à mi-chemin entre Béthune et Le Touquet, impliquant trois véhicules comme l'a révélé La Voix du Nord. Le bilan est lourd avec cinq personnes tuées dont deux bébés. Un adulte et un enfant, grièvement, sont également blessés.

"Un conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule lors d’un dépassement et aurait percuté frontalement un autre véhicule arrivant en sens inverse", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais. Le véhicule percuté serait alors rentré en collision avec une autre voiture. Le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, a indiqué à La Voix du Nord que l’automobiliste qui a perdu le contrôle "roulait à très vive allure".

Un bilan terrible

Le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule se trouvait à bord avec deux enfants. Il n’a pas survécu tout comme un bébé âgé d’un an comme le rapporte La Voix du Nord. Le pronostic vital du deuxième enfant, âgé de quatre ans, est engagé. Il a été héliporté vers le CHRU de Lille.

Dans la seconde voiture, arrivant en sens inverse, une femme de soixante ans, une autre de trente ans et son bébé de six mois sont tous les trois décédés toujours selon les informations du quotidien régional. Dans la troisième voiture, une automobiliste a été blessée au poignet et à la cheville mais ses jours ne sont pas en danger. L’accident a nécessité une importante mobilisation des services de secours.