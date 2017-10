Pauvreté : "Il faut accompagner dans le temps" «

A l'occasion de la 30ème journée mondiale du refus de la misère, Emmanuel Macron lance aujourd'hui une concertation réunissant associations, acteurs publics et privés, pour chercher des solutions de lutte contre la pauvreté. Objectif : privilégier une nouvelle approche qui passe par la prévention et l'innovation sociale. Mais sur le terrain, comment travaillent les associations auprès des plus pauvres ? Que réclament-elles au gouvernement pour mettre fin à la grande précarité ? Notre équipe a suivi une association dans le Nord qui oeuvre notamment auprès de familles roms.