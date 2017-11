Pénurie d'apprentis pour une célèbre maison toulousaine «

A Toulouse, une charcuterie artisanale emploi entre production et vente 27 personnes. Toutes ont au moins dix ans d'ancienneté. De la boutique des débuts en 1961, au stand du marché Victor Hugo de Toulouse, en passant par l'atelier de fabrication une seule ligne le respect du produit, des traditions, du client et des salariés. Un credo aussi, la transmission du métier. Malheureusement il est de plus en plus difficile de trouver des apprentis... La société en cherche deux ou trois depuis deux ans.