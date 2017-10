Pénurie de beurre : les producteurs indépendants se frottent les mains «

Vous l'avez peut-être constaté dans les rayons de votre supermarché : certaines marques de beurre ont disparu des étalages depuis quelques jours. En cause, une pénurie de beurre provoquée par une augmentation de la consommation au niveau national et mondial. Une crise que la grande distribution ne parvient pas à régler. Mais les producteurs indépendants de leur côté se frottent les mains : la vente directe de beurre dans les fermes augmente depuis quelques jours. Reportage dans des fermes du Nord-Pas-de-Calais. Un sujet de Damien Deparnay et Carole Fichtel.