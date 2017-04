La fermeture de Fessenheim est "un petit cadeau donné aux Verts" «

Florian Philippot était l'invité politique de Laurence Ferrari, ce 06 avril. Le vice-président du Front national revient, dans ce extrait, sur la fermeture programmée de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Florian Philippot a regretté jeudi que la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim soit confirmée, malgré l'obtention le même jour par EDF d'un nouveau délai, dénonçant "une prise en otage" du gouvernement.

On a décidé de fermer Fessenheim, comme un petit cadeau donné aux Verts quand on les a fait entrer au gouvernement

La déclaration de Florian Philippot sur CNews visait sans le nommer le président François Hollande, dont c'était une promesse de campagne.

Prendre en otage l'emploi de tant de salariés qui travaillent dans cette centrale et une partie de l'indépendance énergétique de la France, je trouve ça grave. Surtout que l'autorité de sûreté nucléaire a dit il y a cinq ans que cette centrale n'était pas plus dangereuse que les autres

"Toute personne raisonnable sait qu'il y a un danger (avec le nucléaire) et la gestion des déchets", a-t-il nuancé.

Mais, a-t-il ajouté, "est-ce que la France qui dépend à 75% du nucléaire peut se passer du nucléaire ? Non, ce serait une folie économique et environnementale. Ca n'empêche que si demain on trouve une énergie bien plus formidable que le nucléaire, on ira avec grand plaisir vers celle-ci. Investissons déjà dans le solaire, dans l'hydraulique davantage".

"Nous maintiendrons Fessenheim ouverte"

"Si nous sommes élus, nous maintiendrons Fessenheim ouverte", a prévenu ce proche de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle.

EDF a obtenu jeudi un nouveau délai dans le processus de fermeture de la centrale de Fessenheim à l'issue d'un conseil d'administration qui a toutefois clarifié le calendrier sur l'arrêt formel de l'installation.

Selon la délibération adoptée par le conseil d'administration d'EDF, la demande d'abrogation de l'exploitation de la centrale, préalable à ce décret, sera adressée à l'État par le groupe, "dans les six mois précédant" la mise en service de l'EPR de Flamanville (Manche), prévue à l'horizon 2019, ont détaillé les sources concordantes.