Plusieurs académies touchées par la pénurie de professeurs «

C'est un phénomène qui concerne plusieurs académies scolaires en France, en région île de France et en Picardie : la pénurie de professeurs. Dans l'académie d'Amiens, les élèves ont parfois plus de 50 heures de cours en retard depuis la rentrée à cause d'un enseignant absent et pas remplacé. Les parents s'inquiètent, et les chefs d'établissements comme le rectorat tentent tant bien que mal de régler le problème.