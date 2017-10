Policiers brûlés à Viry-Châtillon : où en est l'enquête ? «

Le 8 octobre 2016, deux véhicules de police étaient pris d'assaut par un groupe d'individus cagoulés et munis de 13 cocktails Molotov à Viry-Châtillon. Deux policiers en ressortaient gravement brûlés, deux autres plus légèrement. Un an plus tard la justice cherche à confondre les responsables. L'enquête a cerné 17 suspects sans toutefois trouver de preuves irréfutables contre eux. Le point avec Anthony Favalli et Sandra Buisson