Pour les vacances, ils préfèrent louer un camping-car «

Les camping-cars envahissent la campagne et les bords de mer. Ce mode de vacances connait une croissance de +20% chaque année. De plus en plus de personnes sont adeptes de la location de camping-cars, beaucoup plus économique et plus facile à organiser. Des agences spécialisées ouvrent un peu partout. Reportage en Gironde, Antoine Esteve et Jerome Rampnoux.