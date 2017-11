Pour Noël, CDiscount vit ses heures de folie «

Il reste 4 semaines pour effectuer les achats de Noël. Les sites internet de vente en ligne vivent leurs heures les plus folles. Les produits arrivent du monde entier sur des plateformes géantes et sont expédiés en 24 ou 48 heures. Nous avons pu nous rendre chez le concurrent du leader mondial Amazon. Il s'agit de CDiscount, dont le siège est en Gironde. Reportage avec Antoine Estève et Jérôme Rampnoux.