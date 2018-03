Prison : "On fabrique des terroristes" selon Pierre Botton «

Pierre Botton, ancien homme d'affaire condamné, fondateur de l'association "Ensemble contre la récidive" évoque la prison et sa "mise en danger de la société". "En prison, on fabriquait des récidivistes et maintenant, avec un peu de provocation, on fabrique des terroristes", déclare-t-il. "On a l'impression qu?on a oublié une chose : que 50% des terroristes sont des petits délinquants qui se sont radicalisés en prison", ajoute l'ancien détenu.