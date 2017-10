Puigdemont propose deux mois de négociation sur la Catalogne «

Le président de la Généralité de Catalogne se dit prêt à accorder un délai de deux mois de négociation avec Madrid sur la crise en cours.

La situation de la Catalogne est-elle en voie de se décrisper? Le président catalan, Carles Puigdemont, qui a déclenché un référendum d'indépendance au début du mois, déclare ce lundi vouloir accorder un délai de deux mois de négociation au gouvernement central de Madrid pour résoudre la crise. Le dirigeant séparatiste s'était vu imposé un ultimatum, sous peine de voir la Catalogne privée de son statut d'autonomie.

Carles Puigdemont demande à rencontrer le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy "le plus vite possible", dans une lettre où il précise que sa priorité pour les deux prochains mois est de dialoguer. Le dirigeant catalan demande dans son courrier à Mariano Rajoy de "renoncer à la répression" et d'accepter "le plus vite possible une réunion", en réponse à la mise en demeure du gouvernement qui lui demandait de clarifier s'il a déclaré ou non l'indépendance.