Quand le stationnement en centre-ville devient problématique «

Face à la concurrence des centres commerciaux qui ne cessent de prendre de l'ampleur, les centres-villes des petites villes de province dépérissent. Zones piétonnes et parkings payants freinent la clientèle à se diriger vers les petits commerçants. Afin d'empêcher la fermeture des commerces, certaines villes favorisent de plus en plus un équilibre entre stationnement payant et gratuit, en réduisant notamment les places payantes. Reportage de David Brunet à Saint-Dié-des-Vosges, ville de 20 000 habitants.