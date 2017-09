Quel avenir pour les emplois aidés ? «

Les contrats aidés représentent 7% des emplois dans l?économie sociale et solidaire soit 170 000 emplois. Ce sont surtout des jeunes et des personnes éloignées de l?emploi qui en bénéficient. 80 000 jeunes ont déjà été embauchés en emplois d?avenir par des associations. 1 jeune sur 2 a pu trouver le chemin d?un emploi durable grâce à la formation et à l?accompagnement dont il a bénéficié. Exemple à Toulouse ou une association gère 3 crèches qui accueillent un peu moins de 100 enfants.