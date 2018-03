Les Parisiens à Paris, les Girondins en Gironde, et dans l?Ain savez-vous comment s?appellent les habitants ? Et bien ils n?ont tout simplement pas de noms et c?est l?un des seuls départements dans ce cas-là. Alors les citoyens de l?Ain se cherchent un nom. Ils ont été mis à contribution pour proposer des idées. Trois propositions ont été retenues. Marion Laouamen, Olivier Madégnian