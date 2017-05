Quelles sont les suites de la cyber-attaque? Il va falloir rallumer les ordinateurs en ce lundi matin et on redoute de nouvelles victimes. Depuis vendredi, des entreprises des Etats-Unis, de Russie ou encore de France et du Mexique sont visées par une attaque informatique de grande ampleur, à tel point que Renault a décidé de mettre à l'arrêt ses machines dans l'une de ses usines françaises.