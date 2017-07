Quels sont les meilleurs produits pour lutter contre les moustiques ? «

Chaque été c'est le même enfer, les moustiques pullulent et nous attaquent. Certains comme les moustiques tigre sont dangereux et sont présents dans certaines zones françaises. A l'étranger dans les pays tropicaux ils représentent un réel risque, vecteurs du palu, de la dengue, du virus Zika etc. Alors avant de partir en vacances il faut s'équiper, acheter les bons produits