Un véhicule blindé de l'opération Barkhane a heurté un IED (engin explosif improvisé) ce mercredi 21 février dans la région d'Indelimane, près de Gao, au Mali. L'armée confirme la mort de deux soldats français et la blessure d'un autre. Au total 12 soldats ont trouvé la morts depuis le lancement de l'opération. Mais alors quel est son but et son fonctionnement ?