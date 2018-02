Qui sont les jeunes agriculteurs reçus à l'Elysée ? «

Jeudi 22 février, Emmanuel Macron reçoit entre 600 et 1000 jeunes agriculteurs à l'Elysée. Une rencontre à deux jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture porte de Versailles. Que pensent les jeunes agriculteurs qui débutent dans le métier et qui seront reçus à l'Élysée sur la politique agricole voulue par le président Macron ? Mickael Chaillou en a rencontré deux en Vendée et Loire Atlantique.