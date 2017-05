Les premiers à travailler aujourd?hui sont les serveurs et les cuisiniers. La restauration est en effet en tête des professions qui ne chôment pas le 1er mai. Pourtant, la Fête du travail est bien le seul jour férié obligatoire et donc normalement non travaillé. Mais la loi prévoit une exception pour les secteurs qui "en raison de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail".