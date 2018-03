Ce lundi 19 mars, Edouard Philippe doit présenter le plan de lutte ministériel contre le racisme et l'antisémitisme. La place Beauvau a constaté un repli de 16% des agressions racistes et antisémites en 2017. Un constat encourageant, même si la situation reste inquiétante. Ces agressions sont de plus en plus violentes. Quelles pistes sont envisagées par le gouvernement ?