Ce n'est pour l'heure qu'une piste de réflexion : Nicolas Hulot envisage de créer une "taxe béton" pour dissuader les promoteurs immobilier de construire à tout va et ainsi protéger la biodiversité et l'agriculture. Qu'en pensent les agriculteurs et les élus locaux ? Reportage à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, de Anthony Favalli et Laure Parra.