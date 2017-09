Réforme du Code du travail : les manifestants se préparent «

Premier bras de fer entre le gouvernement et les syndicats ce mardi 12 septembre dans la rue. La CGT, Solidaires et les syndicats étudiants appellent à la manifestation contre les ordonnances du gouvernement réformant le code du travail. Comment les organisations syndicales se sont-elles préparées pour cette mobilisation ? Réponse en images à Lille, avec Damien Deparnay et Sebastien Boey.