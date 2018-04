Réforme SNCF : la bataille du rail «

Le gouvernement veut réformer le secteur ferroviaire en profondeur avant l?été, grâce à une mutation importante de la SNCF passant par un cocktail inédit de concertation, de débat parlementaire et de recours aux ordonnances. Alors que la grève à la SNCF se poursuit et que le projet de loi sera débattu ce lundi à l'Assemblé ont fait le point sur la volonté du gouvernement et les revendications des cheminots. Les explications de Marie Aubazac