Saint-Martin : après l'ouragan, les pillages «

Les efforts pour acheminer des secours et lutter contre les pillages, sur les îles des Caraïbes dévastées par le passage de l'ouragan Irma, étaient compliqués vendredi par l'arrivée imminente d'un nouveau cyclone. "Notre priorité numéro un est toujours de secourir les populations et de rétablir l'ordre" parce qu'après le passage du cyclone "ont eu lieu un certain nombre de scènes de pillages", d'où la nécessité de "projeter un certain nombre de forces de l'ordre" sur place pour en éviter d'autres, a déclaré ce vendre le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb