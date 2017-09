Saint-Martin et Saint-Barth : l'État renforce l'aide aux sinistrés «

Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barth ont été ravagées par l'ampleur de l'ouragan Irma. Sur place, les hôpitaux et les infrastructures médicales ont été très durement touchés. Désormais, le gouvernement craint une crise sanitaire de grande ampleur. Après une réunion de crise à l'Élysée samedi soir, Édouard Philippe a annoncé le déploiement de forces de l'ordre sur place ainsi que l'envoi de médicaments et de vivres à destination des habitants.