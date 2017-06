Londres sombre une nouvelle fois dans la terreur «

C'était un samedi soir comme les autres lorsque Londres a basculé dans la terreur, à London Bridge. Une camionnette a fauché des piétons, avant que trois hommes n'en descendent à Borough Market pour attaquer des passants au couteau et semer la mort.

Stations de métro fermées, fêtards enfermés dans les bars, scène de panique, sirènes hurlantes, fusillade en pleine rue: ces deux sites touristiques et festifs se jouxtant au centre de la capitale britannique ont viré de la fête au cauchemar peu après 22H00 samedi.

C'est le moment où une camionnette, selon un scénario rappelant des attaques survenues ces derniers mois à travers l'Europe, a foncé dans la foule sur le pont de London Bridge.

La camionnette roulait à environ 80 km/heure

"J'ai vu une camionnette rouler en zigzag en tentant de faucher un maximum de personnes. Les gens essayaient d'échapper à la course du véhicule. J'ai ensuite essayé d'aider les blessés, des jeunes essentiellement", a raconté un témoin Alessandro, à la BBC.

Sur London Bridge, la camionnette roulait à environ 80 km/heure, selon la journaliste de la BBC, Holly Jones, qui se trouvait sur place.

"C'est une attaque terroriste, j'en suis sûr. J'ai vu une camionnette heurter la rambarde de London Bridge, puis un homme sortir avec un couteau pour se diriger vers un bar", a déclaré Dee, une habitante de Londres de 26 ans.

Au moins six morts et trente blessés hospitalisés

Plusieurs autres témoins ont fait état d'un ou de plusieurs hommes armés de couteaux, descendant de la camionnette accidentée pour poignarder des gens au hasard, en descendant dans des pubs et des restaurants.

L'attaque fera au moins six morts et trente blessés hospitalisés, selon un bilan des autorités.

Alex Shellum était au Mudlark pub avec sa copine et deux amis lorsqu'il a vu arriver à 22h00 une femme saignant abondamment au cou. "On venait de lui trancher la gorge et les gens essayaient d'arrêter l'hémorragie", a-t-il dit à la BBC.

L'attaque du 22 mars encore en mémoire

Alertée à 22h08, la police intervient rapidement sur place et abat les trois assaillants, dans un délai de huit minutes après le premier appel. Tout le monde ici a encore en mémoire l'attaque du 22 mars, lorsque un homme avait foncé sur la foule sur le pont de Westminster, tuant quatre personnes avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement.

"C'est terrible que ça se reproduise aussi vite et que ce genre de choses est devenu aussi fréquent", a commenté Jacob Chick, 23 ans, qui habite près de London Bridge.