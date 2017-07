Sécurité routière : forte hausse du nombre de tués sur les routes en juin «

Vitesse et alcool, responsables de près de deux accidents sur trois, restent les principales causes de dangers sur les routes. Sur les douze derniers mois, le nombre de morts a augmenté de 1,1% : 40 décès de plus que l'année précédente. Une hausse pour la troisième année consécutive, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 40 ans. Le téléphone fait lui aussi partie des causes de mortalité routière : sur l'année 2016, la distraction au volant aurait fait près de 400 morts.