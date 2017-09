Seine-Saint-Denis : une famille juive séquestrée et agressée «

Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 septembre une famille de confession juive a été séquestrée et détroussée à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Selon Le Parisien, les propriétaires de la maison et leur fils ont été attaqués par trois agresseurs, le père a été violemment molesté. "Vous êtes juifs, vous avez de l'argent, on prend l'argent aux juifs pour le donner aux pauvres", auraient déclaré les malfaiteurs. La sûreté territoriale a été saisi de l'enquête pour vol aggravé par plusieurs circonstances dont vol "à raison de la religion". Les précisions de Vincent Fahandezh.