Selon un rapport du Secours Populaire les seniors sont de plus en plus touchés par la pauvreté «

Nous avons suivi Josiane 61 ans. Elle a vécue en concubinage durant 20 ans. Elle est en train de se séparer de son compagnon et habite un quartier populaire de Toulouse. Elle a toujours travaillé dans le secteur social au sein d'une association. Suite à une réorganisation de celle-ci, elle a été licenciée. Aujourd'hui, elle touche un peu plus de 1000 euros entre son chômage et son Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).